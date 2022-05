Ultime Notizie – Covid e Corea del Nord, più di 2 milioni i contagi (Di venerdì 20 maggio 2022) Covid in Corea del Nord, sono più di due milioni i casi di persone con “febbre” confermati nel Paese dopo che il 12 maggio Pyongyang ha riconosciuto il primo focolaio di coronavirus dall’inizio della pandemia. I dati riportati stamani dall’agenzia Kcna segnalano più di 263.370 nuovi casi in 24 ore e altri due decessi, che portano il totale “da fine aprile” a oltre 2,24 milioni con 65 morti e più di 1,48 milioni di persone dichiarate guarite in un Paese con una popolazione di circa 25 milioni di persone. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 20 maggio 2022)indel, sono più di duei casi di persone con “febbre” confermati nel Paese dopo che il 12 maggio Pyongyang ha riconosciuto il primo focolaio di coronavirus dall’inizio della pandemia. I dati riportati stamani dall’agenzia Kcna segnalano più di 263.370 nuovi casi in 24 ore e altri due decessi, che portano il totale “da fine aprile” a oltre 2,24con 65 morti e più di 1,48di persone dichiarate guarite in un Paese con una popolazione di circa 25di persone. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

