Ucraina: Salvini, 'sì a Finlandia e Svezia in Nato se ci saranno presupposti' (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Sull'ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia quando la richiesta "arriverà in Aula prenderemo in considerazione come votare, ovviamente se ci saranno tutti i presupposti voteremo a favore. Siccome non stiamo parlando di domani mattina, siamo abituati a lavorare passo passo, quindi conto che quando voteremo non ci saranno più le tensioni di oggi. Se chiedono di aderire alla Nato liberissimi di farlo, liberissimi la Nato di accoglierli e liberissima l'Italia di dare voto favorevole". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio 24-Il Sole 24 ore. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Sull'ingresso nelladiquando la richiesta "arriverà in Aula prenderemo in considerazione come votare, ovviamente se citutti ivoteremo a favore. Siccome non stiamo parlando di domani mattina, siamo abituati a lavorare passo passo, quindi conto che quando voteremo non cipiù le tensioni di oggi. Se chiedono di aderire allaliberissimi di farlo, liberissimi ladi accoglierli e liberissima l'Italia di dare voto favorevole". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ai microfoni di Radio 24-Il Sole 24 ore.

