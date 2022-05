Traffico Roma del 20-05-2022 ore 08:00 (Di venerdì 20 maggio 2022) Luceverde Roma trovati subito un incidente con code sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra la Casilina e l’abbia sul tratto Urbano della A24 file per Traffico tratto fare la tangenziale est verso centro sulla tangenziale cose da via Salaria a via dei Campi Sportivi da Largo Passamonti Vale caffè in direzione San Giovanni code per lavori sulla Pontina tra Castel Romano e via di Decima Verso il raccordo ti sei coda in entrata raccordo sulla diramazione Roma Sud giornata di sciopero quella di oggi a rischio sulla rete Atac bus e tram e metro ferrovia Roma-lido termini Centocelle Roma nord e le linee bus TPL la protesta coinvolge anche Cotral sarà consentito il passaggio dei mezzi nelle fasce di garanzia da Inizio servizio fino alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20 per i ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 maggio 2022) Luceverdetrovati subito un incidente con code sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra la Casilina e l’abbia sul tratto Urbano della A24 file pertratto fare la tangenziale est verso centro sulla tangenziale cose da via Salaria a via dei Campi Sportivi da Largo Passamonti Vale caffè in direzione San Giovanni code per lavori sulla Pontina tra Castelno e via di Decima Verso il raccordo ti sei coda in entrata raccordo sulla diramazioneSud giornata di sciopero quella di oggi a rischio sulla rete Atac bus e tram e metro ferrovia-lido termini Centocellenord e le linee bus TPL la protesta coinvolge anche Cotral sarà consentito il passaggio dei mezzi nelle fasce di garanzia da Inizio servizio fino alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20 per i ...

