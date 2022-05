“Storie Italiane”, Eleonora Daniele in lacrime: “Una tragedia immensa” (Di venerdì 20 maggio 2022) Eleonora Daniele non ce l’ha fatta a trattenere le lacrime a Storie Italiane” durante la puntata di ieri, giovedì 19 maggio. La conduttrice ha dovuto raccontare di una terribile tragedia successa proprio ieri: un bambino di 4 anni ha perso la vita durante un’incidente all’asilo. Incidente all’asilo di Pile: un bambino morto e cinque feriti Una donna, conducente di una Volkswagen Passat, lo scorso mercoledì 18 maggio dopo pranzo è piombata sull’asilo di Pile uccidendo un bambino e ferendone altre cinque. Il bilancio dell’incidente è tragico. Il piccolo Tommaso D’Agostino, è purtroppo deceduto nel tragitto verso l’ospedale. Secondo la prima ricostruzione delle forze dell’ordine, il freno a mano della vettura che ha ucciso Tommaso sarebbe stato tolto da un bimbo di otto anni, forse il ... Leggi su tvzap (Di venerdì 20 maggio 2022)non ce l’ha fatta a trattenere le” durante la puntata di ieri, giovedì 19 maggio. La conduttrice ha dovuto raccontare di una terribilesuccessa proprio ieri: un bambino di 4 anni ha perso la vita durante un’incidente all’asilo. Incidente all’asilo di Pile: un bambino morto e cinque feriti Una donna, conducente di una Volkswagen Passat, lo scorso mercoledì 18 maggio dopo pranzo è piombata sull’asilo di Pile uccidendo un bambino e ferendone altre cinque. Il bilancio dell’incidente è tragico. Il piccolo Tommaso D’Agostino, è purtroppo deceduto nel tragitto verso l’ospedale. Secondo la prima ricostruzione delle forze dell’ordine, il freno a mano della vettura che ha ucciso Tommaso sarebbe stato tolto da un bimbo di otto anni, forse il ...

