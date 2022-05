Serafini | “Il Milan non è squadra perfetta | ma mentalmente è la più forte”

Advertising

tvdellosport : LA RUSSA: “IL MILAN VINCERÀ GRAZIE AL CORONAVIRUS”. SERAFINI: “VERGOGNATI, SEI ANCHE UN POLITICO” Ignazio La Russ… - sportli26181512 : Serafini: 'Questo Milan mi ricorda quello della stella del 1979': Intervenuto a SkySport24, Luca Serafini ha parlat… - gilnar76 : Serafini sul #Milan: «Mentalmente la squadra c’è» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - gb46290720 : RT @MilanNewsit: Serafini: 'Il Milan non è una squadra perfetta, ma mentalmente è la più forte' - MilanNewsit : Serafini: 'Il Milan non è una squadra perfetta, ma mentalmente è la più forte' -

Leggi anche LE NEWS SU NOMINE E GIRI DI POLTRONE Ecco i nuovi creativi di Havas. Giorgio ... Antonio, nominato Senior Copywriter, ha lavorato a campagne internazionali come 'Hero' di ...... tifoso interista, ha spiegato perchè lo scudetto lo vincerà il. Nel corso di Sporitalia Mercato, il Senatore ha discusso con il giornalista di fede milanista Luca: Lite La Russa ...Intervenuto a SkySport24, Luca Serafini ha parlato così del Milan che in corsa per lo scudetto: "Se parliamo di scudetti, questo Milan mi ricorda quello della stella del 1979.Intervenuto in collegamento negli studi di Sky, Luca Serafini ha parlato del Milan e della stagione rossonera in ottica scudetto: «Il Milan più di qualsiasi altra avversaria ha avuto la mentalità, più ...