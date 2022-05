Riforma Pensioni 2023 ultime notizie, Sbarra (Cisl): ‘Ripensare il sistema’ (Di venerdì 20 maggio 2022) Il tema della Riforma delle Pensioni per il 2022-2023 resta molto caldo, e le discussioni continuano per poter arrivare ad una soluzione che superi la Riforma Fornero. Il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, è tornato sull’argomento in una intervista ai microfono di Isoradio Rai, ed ha ricordato come la quota 100 sia stata una misura “importante, anche se insufficiente”, spiegando poi che è necessario ripensare il sistema Pensionistico per garantire “misure più eque e sostenibili” per l’uscita dal mondo del lavoro. Vediamo di seguito i passaggi più interessanti del suo intervento. ultime notizie Riforma Pensioni 2022-2023: il segretario della CILS Luigi ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 20 maggio 2022) Il tema delladelleper il 2022-resta molto caldo, e le discussioni continuano per poter arrivare ad una soluzione che superi laFornero. Il segretario generale della, Luigi, è tornato sull’argomento in una intervista ai microfono di Isoradio Rai, ed ha ricordato come la quota 100 sia stata una misura “importante, anche se insufficiente”, spiegando poi che è necessario ripensare il sistemastico per garantire “misure più eque e sostenibili” per l’uscita dal mondo del lavoro. Vediamo di seguito i passaggi più interessanti del suo intervento.2022-: il segretario della CILS Luigi ...

