Ribaltone Milan | niente fondo Bahrein | lo compra Redbird

(Di venerdì 20 maggio 2022) Mentre i tifosiisti sono totalmente concentrati con la volata scudetto contro l’Inter, che si risolverà nel week end con l’ultima giornata di campionato, dietro le quinte proseguono le manovre per la cessione del club da parte delElliott. Che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe ad un passo dal vendere ad un altroamericano,Capital, e non più a InvestCorp, ildelche sembrava vicinissimo alla chiusura dell’accordo e che si vede ora superato sullo sprint finale. Valutazione da 1,3 miliardi Decisivo sarebbe l’aumento dell’offerta da parte degli americani, che da 1 miliardo sarebbero saliti a 1,3 (contro gli 1,2 messi sul tavolo da InvestCorp), con la prospettiva di arrivare fino a 1,8 grazie a una serie di meccanismi in via di definizione. ...

Advertising

FinancialSs : #Milan, c’è il ribaltone: a un passo la firma per la cessione al fondo #Redbird - Alex_Piace : RT @LeBombeDiVlad: ??? Ribaltone #Milan: cessione a #RedBird a un passo ?? I dettagli #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - LeBombeDiVlad : ??? Ribaltone #Milan: cessione a #RedBird a un passo ?? I dettagli #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - milansette : Milan, c'è il ribaltone: a un passo la firma per la cessione al fondo Redbird - gab72boa : RT @carlopaolofesta: Ribaltone Milan, a un passo la firma per la cessione al fondo Redbird @sole24ore -

RedBird vicino ale la cifra della cessione sale. Sogno Milinkovic - Savic Milinkovic - Savic © LaPresseNelle ultime ore il gruppo statunitense - che fa parte anche dei proprietari di quote nel ......in un clamorosoproprio all'ultima giornata: vittoria sulla Sampdoria a San Siro e orecchie rivolte alle radioline (o, se si preferisce, occhi puntati su Dazn che trasmette Sassuolo -...Il Milan sta per vivere il momento forse più importante negli ultimi dieci anni: la cessione della società a RedBird sembra davvero vicina ...Reports today suggest Redbird are close to agreeing a €1.3 billion takeover of Milan, beating out previous favourites Investcorp. The Bahraini investment fund have been keen to purchase the Rossoneri ...