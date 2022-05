Putin "elimina" i comandanti. La prudenza dei nuovi capi

Advertising

FigliContesi_21 : @GiovaQuez #Putin si sente minacciato dalla 'democrazia' #Ucraina , che incarcera, uccide ed elimina l'opposizione… - TheSbiru : @repubblica '1ª tappa sanzioni 2ª tappa le armi 3ª tappa elimina' tutto quello che è russo pure dal vocabolario 4ª… - l_dirauso : #tagadala7 negoziare partendo dalla richiesta del #Donbas/#Crimea di #Putin significa legittimare un atto illegale,… - l_dirauso : #lariachetira negoziare partendo dalla richiesta del #Donbas/#Crimea di #Putin significa legittimare un atto illega… - pieleon0 : @DiegoFusaro È inutile parlarne. Non c'è peggiore sordo di chi non vuole sentire e con la censura elimina tutti i s… -

Tebigeek

L'ordine di Kiev ad Azov: 'Missione compiuta, salvate le vostre vite'sulla questione Nato ha ... Per esempioun limite di 5 anni previsto per i prestiti di armamenti e consente al ...... se non, la possibilità di un futuro conflitto con Mosca. La Nato ne beneficerà, sia dal ..., dal canto suo, ottiene un risultato contrario a quello auspicato all'inizio del conflitto, che ... Putin "elimina" le proprie truppe mentre i generali vengono "licenziati o arrestati" per Sostituiti il generale dei carristi di Kharkiv e il vice ammiraglio della flotta del Mar Nero per i fallimenti. Chi arriva vuol evitare responsabilità ...