Pressing di Draghi su Ddl concorrenza, il premier scrive a Casellati: approvazione a maggio o rischia Pnrr Senza l'approvazione del Ddl concorrenza "entro fine maggio, sarebbe insostenibilmente messo a rischio il raggiungimento di un obiettivo fondamentale del Pnrr". Il giorno dopo il Consiglio dei ministri lampo di ieri, con il richiamo ai partiti a sbloccare il provvedimento, Mario Draghi fa un nuovo passo, scrivendo direttamente a Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, dove il Ddl è fermo da mesi alla Commissione Industria a causa del mancato accordo tra i partiti, in particolare sulla questione dei balneari. Nella lettera Draghi ricorda che il disegno di legge è stato presentato al Senato il 3 dicembre scorso e segnala che la commissione ha fissato il termine per gli emendamenti e i sub emendamenti fra il 14 e 17 marzo scorso e "ad ...

