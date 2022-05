Preghiera del mattino del 20 Maggio 2022 | “Grazie per Tuoi doni”

(Di venerdì 20 maggio 2022) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'Esiste una sorta di diritto della vittima alla protesta verso il mistero del male che Dio concede… - GioLuna64 : RT @CiaoKarol: Recita oggi, 20 Maggio 2022, la preghiera del Santo Nome di Gesù, al grande San Bernardino da Siena ??? - CiaoKarol : Appena alzato/a recita la preghiera 'segreto di santità' allo Spirito Santo di Dio. #Preghiera del mattino, 20 magg… - CiaoKarol : Recita oggi, 20 Maggio 2022, la preghiera del Santo Nome di Gesù, al grande San Bernardino da Siena ??? - IvanaIv29438384 : Monastero di Bose - “Ero cieco e ora ci vedo!” chiamato ad un cammino di riconoscimento, grato, del dono ricevuto,… -

pagina99

...governo di Naftali Bennett dopo che oggi una parlamentare araba di sinistra - Jida Rinawi Zoabi... "Le immagini viste sulla Spianata delle Moschee di poliziotti violenti contro fedeli in...Viviamo questacon questa speranza'. Oggi è stato il giornodolore per tutta la città dell'Aquila, per l'Abruzzo intero. Domani mattina sarà deciso se si farà l'autopsia sul piccolo ... Preghiera del mattino di oggi 20 Maggio 2022 Inedita è la preghiera di Francesco d’Assisi presentata nel numero di ‘Frate Francesco. Rivista di cultura francescana’ (annata 88 dell'anno 2022, pp.Tra i contenuti a cui il Monastero Santa Rita da Cascia ha lavorato per la maratona in diretta streaming che il 21 e 22 maggio accompagnerà i devoti della ...