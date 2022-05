Marsiglia | Saliba vuole restare Parte la trattativa con l'Arsenal

Advertising

CamelusBlaah : RT @Brigata_OM: #Saliba ha informato Longoria del suo desiderio di rimanere a Marsiglia anche il prossimo anno. Il presidente gli ha rispos… - Brigata_OM : #Saliba ha informato Longoria del suo desiderio di rimanere a Marsiglia anche il prossimo anno. Il presidente gli h… - zorrobobi : @avvelenatosto Ahahah ok, aspetto te dimmeli, io ti dico Fofana (Leicester) , Botman (Lille) , Gvardiol (Lipsia) ,… - MarcoBaldinesi : @DupsVLF Saliba...Un luogo salato ?? Immagino il 'gemellato con gli abruzzesi' sia perché il Pescara e il Marsiglia… - fabio78official : @DupsVLF Saliba che è tornato all'Arsenal dal prestito al Marsiglia -

TUTTO mercato WEB

...del centrocampista in scadenza con l'OlympiqueBoubacar Kamara: Portieri: Areola, Lloris, Maignan. Difensori: Clauss, Digne, L. Hernandez, T. Hernandez, Kimpembe, Koundé, Pavard,, ...... Lucas Digne (Aston Villa), Lucas Hernandez (Bayern Monaco), Theo Hernandez (Milan), Presnel Kimpembé (PSG), Jules Koundé (Siviglia), Benjamin Pavard (Bayern Monaco), William), ... Saliba si è ritrovato al Marsiglia e non vuole più tornare a Londra: l'Arsenal valuta la cessione Difensori: Clauss, Digne, L. Hernandez, T. Hernandez, Kimpembe, Koundé, Pavard, Saliba, Varane. Questo l'elenco completo dei Bleus, che vede la prima convocazione del centrocampista in scadenza con l' ...23 La Francia del ct Didier Deschamps ha reso noti i convocati per le prossime gare di Nations League contro Danimarca, Croazia e Austria. Questo l'elenco completo dei Bleus , che vede la prima convoc ...