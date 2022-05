Inter, cedere Bastoni per tenere Lautaro: c'è il Tottenham (Di venerdì 20 maggio 2022) Una cessione importante, per sistemare i conti. L'Inter in estate lavorerà in uscita, oltre agli addii di Arturo Vidal, Alexis Sanchez... Leggi su calciomercato (Di venerdì 20 maggio 2022) Una cessione importante, per sistemare i conti. L'in estate lavorerà in uscita, oltre agli addii di Arturo Vidal, Alexis Sanchez...

Advertising

AlfredoPedulla : Buona ??: ricordiamo (a chi mai ne ha parlato) che per fare posto al Picciriddu l’#Inter ha intenzione di sacrifica… - Bubu_Inter : Non cedere nessuno sembra male. - InteristDrew : RT @cmdotcom: #Inter, cedere Bastoni per tenere #Lautaro: c'è il #Tottenham - cmdotcom : #Inter, cedere Bastoni per tenere #Lautaro: c'è il #Tottenham - Antonio74373517 : RT @AlfredoPedulla: Buona ??: ricordiamo (a chi mai ne ha parlato) che per fare posto al Picciriddu l’#Inter ha intenzione di sacrificare #… -