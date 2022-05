Hermès in the Making e la sfida dell’impresa etica e sostenibile (Di venerdì 20 maggio 2022) Nella stecca delle antiche Officine Grandi Riparazioni (OGR) di Torino, dove si riparavano le locomotive alla fine dell’Ottocento, si tiene una manifestazione che della riparazione ne ha fatto maestria. Hermès in the Making (fino al 29 maggio 2022) propone un percorso ludico tra dimostrazioni artigianali, film, atelier e animazioni che dimostrano come certi oggetti siano pensati per durare nel tempo ed essere tramandati. Dalla fondazione di Hermès nel 1837, sei generazioni di artigiani hanno salvaguardato e coltivato il proprio savoir-faire nei laboratori della casa francese. Questo patrimonio è da oggi aperto eccezionalmente al pubblico in quella che non è una semplice mostra ma una vera e propria tavola rotonda tra arte, artigianato e sostenibilità. Undici artigiani appartenenti a dieci métier della maison sono giunti fino a Torino, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 20 maggio 2022) Nella stecca delle antiche Officine Grandi Riparazioni (OGR) di Torino, dove si riparavano le locomotive alla fine dell’Ottocento, si tiene una manifestazione che della riparazione ne ha fatto maestria.in the(fino al 29 maggio 2022) propone un percorso ludico tra dimostrazioni artigianali, film, atelier e animazioni che dimostrano come certi oggetti siano pensati per durare nel tempo ed essere tramandati. Dalla fondazione dinel 1837, sei generazioni di artigiani hanno salvaguardato e coltivato il proprio savoir-faire nei laboratori della casa francese. Questo patrimonio è da oggi aperto eccezionalmente al pubblico in quella che non è una semplice mostra ma una vera e propria tavola rotonda tra arte, artigianato e sostenibilità. Undici artigiani appartenenti a dieci métier della maison sono giunti fino a Torino, ...

Advertising

harvard_artbot : Apollonio de Giovanni di Tommaso, Scene from 'The Odyssey': Calypso and Hermes, c. 1440… -

Hermès ti insegna a creare borse e gioielli in una mostra a Torino ...ITALIANA DEL NUOVO FORMAT "HERMÈS IN THE MAKING" Torino è la seconda tappa (la prima è stata Copenaghen a ottobre 2021) e l'unica città italiana a ospitare quello che un tempo si chiamava The Hermès ... A Chicago la mostra del pittore che ha ritratto Persepoli LA FORMAZIONE E LE PRIME OPERE DI JOSEPH LINDON SMITH Nato a Pawtucket, Rhode Island, Smith si formò alla School of the Museum of Fine Arts di Boston dal 1880 al 1882, per proseguire gli studi all'... DinamoPress ...ITALIANA DEL NUOVO FORMAT "INMAKING" Torino è la seconda tappa (la prima è stata Copenaghen a ottobre 2021) e l'unica città italiana a ospitare quello che un tempo si chiamava...LA FORMAZIONE E LE PRIME OPERE DI JOSEPH LINDON SMITH Nato a Pawtucket, Rhode Island, Smith si formò alla School ofMuseum of Fine Arts di Boston dal 1880 al 1882, per proseguire gli studi all'... Non ci sarà paesaggio dopo la battaglia - DINAMOpress