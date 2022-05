Green Pass falsi, si allunga la lista degli indagati vip: c’è anche un attore del film di Carlo Verdone (Di venerdì 20 maggio 2022) Erano disposti a tutto, anche ad attraversare mezza Roma, nel traffico, pur di ottenere con facilità il Green Pass, quel certificato verde che fino a poche settimane fa era necessario per ‘partecipare’ alla vita sociale, indispensabile per prendere anche un semplice caffè al bar. Documento ancora oggi importante, che si ottiene dopo la guarigione o la completa vaccinazione. O almeno, così dovrebbe essere perché in questi mesi i ‘furbetti‘, quelli che hanno aggirato le norme, ci sono stati. E ora la lista degli indagati vip, quelli che con l’aiuto del medico Alessandro Aveni, meglio conosciuto come il dottore di Pippo Franco, si allunga: nel mirino un’avvocatessa, un attore protagonista del film ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 maggio 2022) Erano disposti a tutto,ad attraversare mezza Roma, nel traffico, pur di ottenere con facilità il, quel certificato verde che fino a poche settimane fa era necessario per ‘partecipare’ alla vita sociale, indispensabile per prendereun semplice caffè al bar. Documento ancora oggi importante, che si ottiene dopo la guarigione o la completa vaccinazione. O almeno, così dovrebbe essere perché in questi mesi i ‘furbetti‘, quelli che hanno aggirato le norme, ci sono stati. E ora lavip, quelli che con l’aiuto del medico Alessandro Aveni, meglio conosciuto come il dottore di Pippo Franco, si: nel mirino un’avvocatessa, unprotagonista del...

