‘Fuoco a tutti’, attacco degli hacker russi Killnet ai siti istituzionali italiani: ecco gli obiettivi (Di venerdì 20 maggio 2022) Dalle parole ai fatti: dalle 22 di ieri sera alcuni siti istituzionali italiani sono sotto l’attacco hacker dei russi Killnet e ora la Polizia Postale è al lavoro, sta cercando di fare di tutto per proteggere i portali. Quali sono i siti italiani hackerati dai russi L’attacco, come hanno spiegato fonti di agenzia, è stato rivendicato dal gruppo russo Killnet, che su Telegram ha indicato un lungo elenco di obiettivi italiani, circa una cinquantina. Di mira sarebbero stati presi i siti del: Consiglio Superiore della Magistratura, dell’Agenzia delle Dogane, dei ministeri di Esteri, Istruzione e Beni Culturali. Cosa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 maggio 2022) Dalle parole ai fatti: dalle 22 di ieri sera alcunisono sotto l’deie ora la Polizia Postale è al lavoro, sta cercando di fare di tutto per proteggere i portali. Quali sono iati daiL’, come hanno spiegato fonti di agenzia, è stato rivendicato dal gruppo russo, che su Telegram ha indicato un lungo elenco di, circa una cinquantina. Di mira sarebbero stati presi idel: Consiglio Superiore della Magistratura, dell’Agenzia delle Dogane, dei ministeri di Esteri, Istruzione e Beni Culturali. Cosa ...

