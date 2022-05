Ed Sheeran è papà per la seconda volta: il tenerissimo annuncio sui social (Di venerdì 20 maggio 2022) Ed Sheeran è di nuovo papà. Il cantautore aveva avuto la prima figlia nel settembre 2020 con l’amica d’infanzia e ex compagna di classe delle scuole superiori Cherry Seaborn. Il 19 maggio 2022 è nata la seconda bambina della coppia. La notizia del lieto evento è stata condivisa dallo stesso Sheeran su Instagram attraverso un post, allo stesso modo con cui aveva annunciato la nascita della primogenita, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Vi raccomandiamo... Ed Sheeran sta costruendo la sua camera funeraria (e una chiesa) nella sua proprietà? Ed Sheeran starebbe costruendo una camera funeraria personale sotto la chiesa attualmente in costruzione nel giardino della sua proprietà, nel Suf... ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 20 maggio 2022) Edè di nuovo. Il cantautore aveva avuto la prima figlia nel settembre 2020 con l’amica d’infanzia e ex compagna di classe delle scuole superiori Cherry Seaborn. Il 19 maggio 2022 è nata labambina della coppia. La notizia del lieto evento è stata condivisa dallo stessosu Instagram attraverso un post, allo stesso modo con cui aveva annunciato la nascita della primogenita, Lyra Antarctica Seaborn. Vi raccomandiamo... Edsta costruendo la sua camera funeraria (e una chiesa) nella sua proprietà? Edstarebbe costruendo una camera funeraria personale sotto la chiesa attualmente in costruzione nel giardino della sua proprietà, nel Suf... ...

