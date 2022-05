Economia Circolare e Miniere Urbane, a Capri 180 scienziati a confronto sulle tecnologie innovative (Di venerdì 20 maggio 2022) Ricerca e innovazione sono preziose alleate per affrontare le sfide di questo tempo. Il difficile contesto internazionale, il rincaro delle materie prime, il complicato reperimento e gestione dell’energia e la crisi climatica richiedono la costruzione di nuovi modelli economici. Il recupero di materiali e la necessità di processi produttivi che tengano conto della sostenibilità ambientale sono i cardini per lo sviluppo di strategie di Economia Circolare e Miniere Urbane, una vera rivoluzione nella gestione dei rifiuti e nel recupero di materie prime secondarie. Di tutto questo si parla durante il SUM Symposium 2022 fino a 20 maggio 2022 al Centro congressi di Capri. Il Forum, arrivato al suo decimo anniversario, rappresenta oggi un prestigioso punto di riferimento internazionale per ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 maggio 2022) Ricerca e innovazione sono preziose alleate per affrontare le sfide di questo tempo. Il difficile contesto internazionale, il rincaro delle materie prime, il complicato reperimento e gestione dell’energia e la crisi climatica richiedono la costruzione di nuovi modelli economici. Il recupero di materiali e la necessità di processi produttivi che tengano conto della sostenibilità ambientale sono i cardini per lo sviluppo di strategie di, una vera rivoluzione nella gestione dei rifiuti e nel recupero di materie prime secondarie. Di tutto questo si parla durante il SUM Symposium 2022 fino a 20 maggio 2022 al Centro congressi di. Il Forum, arrivato al suo decimo anniversario, rappresenta oggi un prestigioso punto di riferimento internazionale per ...

