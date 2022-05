È in corso un attacco hacker ai principali gruppi editoriali italiani che prende di mira le mail aziendali (Di venerdì 20 maggio 2022) Che i venti che soffiano non siano i migliori, si era capito già da qualche giorno. Diversi esperti da noi consultati hanno invitato a dare il giusto peso agli attacchi hacker condotti dai gruppi Killnet e Legion: non si tratta di attacchi devastanti, ma il livello di preoccupazione non si può abbassare. Per questo motivo, al di là degli effetti esterni che tutti stiamo toccando con mano (si veda il caso del down del sito del ministero degli Esteri o di quello dei Beni Culturali di questa mattina), c’è una vera e propria “guerra sotterranea” che – al momento – non sta emergendo in superficie. Questa guerra sotterranea mette nel mirino anche i grandi gruppi editoriali italiani, prendendo di mira le mail aziendali di riferimento. LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 20 maggio 2022) Che i venti che soffiano non siano i migliori, si era capito già da qualche giorno. Diversi esperti da noi consultati hanno invitato a dare il giusto peso agli attacchicondotti daiKillnet e Legion: non si tratta di attacchi devastanti, ma il livello di preoccupazione non si può abbassare. Per questo motivo, al di là degli effetti esterni che tutti stiamo toccando con mano (si veda il caso del down del sito del ministero degli Esteri o di quello dei Beni Culturali di questa mattina), c’è una vera e propria “guerra sotterranea” che – al momento – non sta emergendo in superficie. Questa guerra sotterranea mette nel mirino anche i grandindo diledi riferimento. LEGGI ...

Agenzia_Ansa : Un attacco hacker a portali istituzionali italiani è in corso da ieri sera. La Polizia postale è al lavoro. A riven… - ilpost : È in corso un attacco informatico a diverse istituzioni italiane - Adnkronos : In corso #attacco #hacker russi a siti istituzionali italiani: - Leonardoicnivfo : leggo che un attacco hacker è in corso contro i siti di diversi aeroporti italiani, tra cui Milano e Bergamo. Colpi… - Vittoriog82 : RT @ultimoraLIVE: Ucraina ????, attacco hacker in corso contro i siti di diversi aeroporti italiani, tra cui Milano e Bergamo. Colpiti anche… -