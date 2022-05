Draghi | “Ho chiesto a Putin la pace ho trovato un muro | più fortunato con Biden” E agli studenti chiede un applauso per la moglie

(Di venerdì 20 maggio 2022) Il premier: «I russi non sono nemici, non prendersela con loro. Noi aiutiamo il piccolino a difendersi dal grosso». E sul Covid, «da anno prossimo spero in stop mascherine»

, per esempio, hannoquali siano i suoi idoli. 'Io sempre più spesso penso se devo qualcosa a qualcuno, e mi vengono in mentre tre gruppi , i genitori , gli insegnanti e mia moglie '. ...Il premier in visita a una scuola di Sommacampagna (Verona) dice ai ragazzi: 'Quando qualcuno attacca ha sempre torto e l'istinto è di aiutare il più debole. L'Ucraina combatte per la ...ROMA (ITALPRESS) - 'L'ultima volta che ho parlato con Putin ho iniziato dicendo 'la chiamo perchè voglio parlare di pacè e mi ha detto non è ...Ho avuto più fortuna a Washington parlando con il presidente Biden; solo da lui Putin vuol sentire una parola e gli ho detto che telefonasse. Lo ha affermato il premier Mario Draghi, incontrando i rag ...