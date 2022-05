“Calcio e neoliberismo”, il 27 al Mann un convegno per quelli che il calcio non è roba da bar (Di venerdì 20 maggio 2022) Il professore Maurizio Lupo è il coordinatore dell’Academic Football Lab, un gruppo interdisciplinare di ricerca composto da circa cinquanta ricercatori e studiosi appartenenti a varie istituzioni scientifiche italiane, tra cui il Consiglio Nazionale delle Ricerche e cinque Università: la Federico II di Napoli, l’Università di Torino, l’Università di Genova e due Università di Milano, l’Università Statale e l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Aflab – ci dice il Professor Lupo – ha l’obiettivo di «stimolare il dibattito scientifico e culturale sul calcio in Italia». Una tappa del percorso è Napoli, il prossimo 27 maggio. Al Mann si tiene un convegno, «calcio e neoliberismo». Si discuterà dell’impatto che le politiche neoliberiste, prevalse in Occidente negli ultimi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 maggio 2022) Il professore Maurizio Lupo è il coordinatore dell’Academic Football Lab, un gruppo interdisciplinare di ricerca composto da circa cinquanta ricercatori e studiosi appartenenti a varie istituzioni scientifiche italiane, tra cui il Consiglio Nazionale delle Ricerche e cinque Università: la Federico II di Napoli, l’Università di Torino, l’Università di Genova e due Università di Milano, l’Università Statale e l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Aflab – ci dice il Professor Lupo – ha l’obiettivo di «stimolare il dibattito scientifico e culturale sulin Italia». Una tappa del percorso è Napoli, il prossimo 27 maggio. Alsi tiene un, «». Si discuterà dell’impatto che le politiche neoliberiste, prevalse in Occidente negli ultimi ...

Advertising

napolista : “Calcio e neoliberismo”, il 27 al Mann un convegno per quelli che il calcio non è roba da bar Intervista al profes… - lsolima : RT @ISMed_CNR: ??Il calcio non é solo uno sport, ma una lente ?? attraverso cui possiamo analizzare la società in cui viviamo ???? #SAVETHED… -