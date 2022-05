A Kherson Mosca pretende le scuse degli ucraini: "Ho fatto un corso di denazificazione. Capisco i miei torti" (Di venerdì 20 maggio 2022) La città di Kherson è diventata un posto senza abitanti, una città fantasma, strade vuote, case vuote e negozi vuoti. Prima della guerra contava circa 290mila abitanti ed era una delle città più grandi e popolose nel sud dell’Ucraina. Ora, secondo l’ex sindaco Ihor Kolykhaev, circa il 40 per cento dei residenti è scappato. La popolazione ha cercato di resistere e di manifestare contro la Russia, ma la regione è stata una delle prime conquistate da Mosca. La sua importanza è strategica: l’intera regione è collegata via terra alla Crimea, la penisola ucraina che la Russia ha annesso illegalmente nel 2014. Le autorità russe che si sono insediate dicono di volere accelerare il processo che porterà la regione a far parte della Federazione russa. Ma già da adesso a Kherson è possibile soltanto accedere a televisioni e radio russe che ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 20 maggio 2022) La città diè diventata un posto senza abitanti, una città fantasma, strade vuote, case vuote e negozi vuoti. Prima della guerra contava circa 290mila abitanti ed era una delle città più grandi e popolose nel sud dell’Ucraina. Ora, secondo l’ex sindaco Ihor Kolykhaev, circa il 40 per cento dei residenti è scappato. La popolazione ha cercato di resistere e di manifestare contro la Russia, ma la regione è stata una delle prime conquistate da. La sua importanza è strategica: l’intera regione è collegata via terra alla Crimea, la penisola ucraina che la Russia ha annesso illegalmente nel 2014. Le autorità russe che si sono insediate dicono di volere accelerare il processo che porterà la regione a far parte della Federazione russa. Ma già da adesso aè possibile soltanto accedere a televisioni e radio russe che ...

