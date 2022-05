“Voglio te”. Uomini e Donne, la scelta di Luca Salatino. Pubblico in rivolta (Di giovedì 19 maggio 2022) Luca Salatino, scelta fatta. Alla fine, il discusso tronista di Uomini e Donne ce l’ha fatta. Dopo mesi di corteggiamenti, frizioni e qualche risentimento da parte di Maria (ecco cosa è successo), alla fine è successo. È successo tutto durante la registrazione del 18 maggio 2022. Tra l’altro la stagione di Uomini e Donne si appresta a terminare prima della pausa estiva e per Luca Salatino e Veronica Rimondi, è il momento di darsi una mossa. Il primo a concludere è il pugile. Luca Salatino, scelta complessa, ma alla fine un nome è uscito tra Soraia Allam e Lilli Pugliese. Per Luca Salatino, scelta in qualche modo inaspettata. Come ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 maggio 2022)fatta. Alla fine, il discusso tronista dice l’ha fatta. Dopo mesi di corteggiamenti, frizioni e qualche risentimento da parte di Maria (ecco cosa è successo), alla fine è successo. È successo tutto durante la registrazione del 18 maggio 2022. Tra l’altro la stagione disi appresta a terminare prima della pausa estiva e pere Veronica Rimondi, è il momento di darsi una mossa. Il primo a concludere è il pugile.complessa, ma alla fine un nome è uscito tra Soraia Allam e Lilli Pugliese. Perin qualche modo inaspettata. Come ...

Advertising

KGiombini : @Valenti63339244 anche no. Questa “tossica” non la voglio neanche in Cucina. e le donne si devono battere per avere… - infoitcultura : Gf Vip, Sophie Codegoni: «Non sono più la str***a di Uomini e Donne, ora voglio una famiglia con Alessandro Ba - vale_enne : Non voglio fare di tutta l’erba un fascio ma nel 2022 ancora vi fidate degli uomini di Chiesa? #chilhavisto - venIafaxina : ora voglio uccidere tre uomini gay vi odio - Vane_Sardegna : @Grazia_eso3 Dei miei 'veri' amori conservo il ricordo se pur costellato da una tristezza..degli altri non voglio a… -