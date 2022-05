Usa, possibile provocazione Corea Nord con Biden in Asia (Di giovedì 19 maggio 2022) "Ci sono reali chance di una provocazione da parte della Corea del Nord durante il viaggio in Asia di Joe Biden". Lo afferma il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) "Ci sono reali chance di unada parte delladeldurante il viaggio indi Joe". Lo afferma il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ...

Advertising

andreapurgatori : Gen. Austin mindifesa #Usa tratta cessate il fuoco con gen. Shoigu mindifesa #Russia. Non dovrebbe essere mindifesa… - robertosaviano : “L’esplosivo” della strage di Buffalo è la teoria complottista della sostituzione etnica, molto diffusa presso l’es… - iconanews : Usa, possibile provocazione Corea Nord con Biden in Asia - cocchi2a : RT @FurioGarbagnati: Da Moody’s Analytics a Goldman Sachs ai crolli in Borsa delle grandi catene retail si stanno moltiplicando i timori di… - fashionart19 : RT @FurioGarbagnati: Da Moody’s Analytics a Goldman Sachs ai crolli in Borsa delle grandi catene retail si stanno moltiplicando i timori di… -