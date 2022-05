Uomini e Donne: La Scelta di Luca Salatino! (Di giovedì 19 maggio 2022) Luca Salatino ha fatto la sua Scelta in quel di Uomini e Donne. Il tutto è avvenuto nell’ultimissima registrazione che si è tenuta solo poche ore fa. Chi avrà scelto tra le due corteggiatrici Lilli e Soraia? In attesa di svelarlo, si sa che in puntata erano presenti come ospiti anche Matteo e Valeria, l’ultima coppia nata al Trono Classico. Ma non è tutto, perché giungono novità anche in merito a Ida e Riccardo. Ecco tutti i dettagli sulla Scelta del nostro Luca Salatino! Luca Salatino ha scelto…Soraia! A Uomini e Donne è arrivato il momento della Scelta di Luca Salatino. Il tronista finalmente, dopo mesi di indecisione, è arrivato alla conclusione del suo percorso. Da settimane, ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 19 maggio 2022)Salatino ha fatto la suain quel di. Il tutto è avvenuto nell’ultimissima registrazione che si è tenuta solo poche ore fa. Chi avrà scelto tra le due corteggiatrici Lilli e Soraia? In attesa di svelarlo, si sa che in puntata erano presenti come ospiti anche Matteo e Valeria, l’ultima coppia nata al Trono Classico. Ma non è tutto, perché giungono novità anche in merito a Ida e Riccardo. Ecco tutti i dettagli sulladel nostroSalatino ha scelto…Soraia! Aè arrivato il momento delladiSalatino. Il tronista finalmente, dopo mesi di indecisione, è arrivato alla conclusione del suo percorso. Da settimane, ...

