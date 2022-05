Ultime Notizie – Ucraina, Salvini: "Dare dell'animale a interlocutore non è il massimo" (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – “Se vuoi dialogare con qualcuno e gli dai del cane, è difficile che poi si sieda a dialogare con te”. Così Matteo Salvini, intervenendo al termine della informativa del premier Mario Draghi, in Senato, con implicito riferimento al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e alle sue parole su Putin. Un ministro “dovrebbe distendere i rapporti diplomatici” ma “poi dà del’animale a qualcuno con cui dobbiamo sederci intorno al tavolo”. Non mi sembra il massimo dell’iniziativa diplomatica”, dice il leader della Lega, mentre Di Maio ascolta dal palco del governo. “Grazie a Draghi per le parole di pace, sia a Washington che oggi in Aula”, ha detto quindi il leader leghista. “Chi continua a parlare di armi non fa il bene dell’Ucraina e del popolo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – “Se vuoi dialogare con qualcuno e gli dai del cane, è difficile che poi si sieda a dialogare con te”. Così Matteo, intervenendo al terminea informativa del premier Mario Draghi, in Senato, con implicito riferimento al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e alle sue parole su Putin. Un ministro “dovrebbe distendere i rapporti diplomatici” ma “poi dà del’a qualcuno con cui dobbiamo sederci intorno al tavolo”. Non mi sembra il’iniziativa diplomatica”, dice il leadera Lega, mentre Di Maio ascolta dal palco del governo. “Grazie a Draghi per le parole di pace, sia a Washington che oggi in Aula”, ha detto quindi il leader leghista. “Chi continua a parlare di armi non fa il benee del popolo ...

