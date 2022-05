Ucraina, le tre proposte di Salvini a Draghi (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Matteo Salvini interviene in Senato e lancia le sue proposte "per la pace" a Mario Draghi. Nei suoi dieci minuti di intervento il leader leghista, atteso al varco per i dubbi sull'invio di armi, non si tira indietro, ma evita lo scontro sul tema, guardando oltre. "Voglio fare tre proposte concrete - dice a mo' di premessa - non limitarmi a dire che vogliamo la pace". Draghi ("la persona più autorevole per farlo") chieda lo sblocco delle migliaia di tonnellate di grano ferme in Ucraina e in Russia, su terra e nei porti, per evitare la drammatica carestia in Africa. Punto due: chieda a Mosca di ritirare "la candidatura da favore di Odessa per Expo 2030". Infine la proposta principale, più urgente: Draghi "chieda il cessate il fuoco di 48 ore ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Matteointerviene in Senato e lancia le sue"per la pace" a Mario. Nei suoi dieci minuti di intervento il leader leghista, atteso al varco per i dubbi sull'invio di armi, non si tira indietro, ma evita lo scontro sul tema, guardando oltre. "Voglio fare treconcrete - dice a mo' di premessa - non limitarmi a dire che vogliamo la pace".("la persona più autorevole per farlo") chieda lo sblocco delle migliaia di tonnellate di grano ferme ine in Russia, su terra e nei porti, per evitare la drammatica carestia in Africa. Punto due: chieda a Mosca di ritirare "la candidatura da favore di Odessa per Expo 2030". Infine la proposta principale, più urgente:"chieda il cessate il fuoco di 48 ore ...

