Tradimento in casa Berlusconi, il compagno della figlia Eleonora bacia un’altra donna (Di giovedì 19 maggio 2022) Tradimento in casa Berlusconi. Il settimanale “Diva e donna” ha pubblicato in esclusiva le immagini di Guy Binns, compagno di Eleonora Berlusconi, mentre bacia e abbraccia un’altra donna a Parco Sempione, a pochi passi dal Castello Sforzesco a Milano. La relazione tra Eleonora, figlia dell’ex premier e di Veronica Lario, e il modello britannico era stata resa nota nel 2011. Un rapporto vissuto lontano dai flash e dai riflettori, una scintilla scoccata forse a una sfilata di Armani. Binns al parco si allena e mostra i muscoli, durante una sessione di allenamento si sfila la maglietta, a petto nudo si dedica agli esercizi con l’elastico. Poco dopo spunta una misteriosa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022)in. Il settimanale “Diva e” ha pubblicato in esclusiva le immagini di Guy Binns,di, mentree abbracciaa Parco Sempione, a pochi passi dal Castello Sforzesco a Milano. La relazione tradell’ex premier e di Veronica Lario, e il modello britannico era stata resa nota nel 2011. Un rapporto vissuto lontano dai flash e dai riflettori, una scintilla scoccata forse a una sfilata di Armani. Binns al parco si allena e mostra i muscoli, durante una sessione di allenamento si sfila la maglietta, a petto nudo si dedica agli esercizi con l’elastico. Poco dopo spunta una misteriosa ...

FQMagazineit : Tradimento in casa Berlusconi, il compagno della figlia Eleonora bacia un’altra donna - Mattiabuonocore : RT @GiusCandela: Tradimento in casa Berlusconi. Guy Binns, compagno di Eleonora Berlusoni, bacia un'altra donna. (Diva e Donna) https://t.c… - AdaAdele88 : RT @GiusCandela: Tradimento in casa Berlusconi. Guy Binns, compagno di Eleonora Berlusoni, bacia un'altra donna. (Diva e Donna) https://t.c… - FabioTraversa : RT @GiusCandela: Tradimento in casa Berlusconi. Guy Binns, compagno di Eleonora Berlusoni, bacia un'altra donna. (Diva e Donna) https://t.c… - GiusCandela : Tradimento in casa Berlusconi. Guy Binns, compagno di Eleonora Berlusoni, bacia un'altra donna. (Diva e Donna) -