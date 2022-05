Rissa in campo: paura allo stadio, oltre 30 feriti nella follia più totale (Video) (Di giovedì 19 maggio 2022) Il calcio sudamericano è sempre stato famoso per essere stato molto duro e maschio, con momenti duri e con la Rissa facile da scatenare. Quando si parla di Sudamerica si pensa sempre al bello del calcio, uno sport che estremamente molto tecnico, che lascia ancora spazio alla bellezza più che han solo atletismo, con ritmi che sicuramente sono molto più lenti rispetto a quelli europei, ma che senza dubbio regala dei momenti molto apprezzati da tutti, anche se in certi casi si cade in degli errori e degli atteggiamenti davvero troppo eccessivi. Rissa calcio (Ansa Foto)Nonostante ormai migliori giocatori sudamericani siano stabilmente in Europa, sono ancora moltissimi gli appassionati di questo tipo di calcio, con il club del continente latino che sono davvero molto apprezzato, a tal punto da essere quasi osannate anche da chi non vive all’interno di quei ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 19 maggio 2022) Il calcio sudamericano è sempre stato famoso per essere stato molto duro e maschio, con momenti duri e con lafacile da scatenare. Quando si parla di Sudamerica si pensa sempre al bello del calcio, uno sport che estremamente molto tecnico, che lascia ancora spazio alla bellezza più che han solo atletismo, con ritmi che sicuramente sono molto più lenti rispetto a quelli europei, ma che senza dubbio regala dei momenti molto apprezzati da tutti, anche se in certi casi si cade in degli errori e degli atteggiamenti davvero troppo eccessivi.calcio (Ansa Foto)Nonostante ormai migliori giocatori sudamericani siano stabilmente in Europa, sono ancora moltissimi gli appassionati di questo tipo di calcio, con il club del continente latino che sono davvero molto apprezzato, a tal punto da essere quasi osannate anche da chi non vive all’interno di quei ...

