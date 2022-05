Quanto guadagna Jannik Sinner (Di giovedì 19 maggio 2022) Jannik Sinner è il ragazzo copertina del tennis italiano, talento purissimo che insieme a Matteo Berrettini rappresenta il presente e il futuro azzurro della racchetta. Forte sul campo, amato dal pubblico e inseguito dagli sponsor, che fanno a gara per averlo come testimonial. Nike ha giocato d'anticipo, mettendo sotto contratto Sinner per i prossimi 10 anni. Un accordo lungo e ricchissimo, perché il marchio con il baffo metterà sul piatto la bellezza di 150 milioni di euro, facendolo diventare uno dei giocatori più pagati al mondo. LEGGI ANCHE: L’età dell’oro del tennis italianoDopo un periodo di oblio il tennis italiano torna a vivere una nuova stagione di rinascita, grazie a cinque talenti che fanno sul serio Il tennis sarà sempre in buone mani, anche dopo DjokovicChristopher Clarey, giornalista del *New York Times* e autore ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 19 maggio 2022)è il ragazzo copertina del tennis italiano, talento purissimo che insieme a Matteo Berrettini rappresenta il presente e il futuro azzurro della racchetta. Forte sul campo, amato dal pubblico e inseguito dagli sponsor, che fanno a gara per averlo come testimonial. Nike ha giocato d'anticipo, mettendo sotto contrattoper i prossimi 10 anni. Un accordo lungo e ricchissimo, perché il marchio con il baffo metterà sul piatto la bellezza di 150 milioni di euro, facendolo diventare uno dei giocatori più pagati al mondo. LEGGI ANCHE: L’età dell’oro del tennis italianoDopo un periodo di oblio il tennis italiano torna a vivere una nuova stagione di rinascita, grazie a cinque talenti che fanno sul serio Il tennis sarà sempre in buone mani, anche dopo DjokovicChristopher Clarey, giornalista del *New York Times* e autore ...

