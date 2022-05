Lutto nella musica, si è spento in una stanza di ospedale: aveva 79 anni (Di giovedì 19 maggio 2022) musica in Lutto, il musicista pioniere dei sintetizzatori che ha vinto un Oscar per “Chariots of Fire” e ha composto altre colonne sonore di film come “Blade Runner”, è morto martedì in ospedale in Francia. Lo riporta l’agenzia di stampa di Atene. aveva 79 anni. È stato nominato tre volte ai Grammy nella categoria degli album new age e per il record dell’anno per “Chariots of Fire”. È stata la musica per quel film del 1981 “Chariots of Fire” che lo ha portato alla fama mondiale. Il produttore David Puttnam ha fatto la scelta non ortodossa per il dramma sportivo in costume dopo aver ascoltato la sua musica per il documentario francese sulla natura “Opera Sauvage” e l’album in studio “China”. Come faceva spesso, Vangelis ha eseguito tutti gli ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 maggio 2022)in, il musicista pioniere dei sintetizzatori che ha vinto un Oscar per “Chariots of Fire” e ha composto altre colonne sonore di film come “Blade Runner”, è morto martedì inin Francia. Lo riporta l’agenzia di stampa di Atene.79. È stato nominato tre volte ai Grammycategoria degli album new age e per il record dell’anno per “Chariots of Fire”. È stata laper quel film del 1981 “Chariots of Fire” che lo ha portato alla fama mondiale. Il produttore David Puttnam ha fatto la scelta non ortodossa per il dramma sportivo in costume dopo aver ascoltato la suaper il documentario francese sulla natura “Opera Sauvage” e l’album in studio “China”. Come faceva spesso, Vangelis ha eseguito tutti gli ...

