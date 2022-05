L'allarme di Save the children: "In Italia il 51% dei quindicenni è incapace capire un testo" (Di giovedì 19 maggio 2022) Il presidente Tesauro: "Un dramma per il Paese". Il messaggio di Draghi: "Le crisi si ripercuotono duramente sui giovani, con il piano nazionale di ripresa e resilienza investiamo per migliorare l'istruzione e le opportunità di formazione per i ragazzi" Leggi su repubblica (Di giovedì 19 maggio 2022) Il presidente Tesauro: "Un dramma per il Paese". Il messaggio di Draghi: "Le crisi si ripercuotono duramente sui giovani, con il piano nazionale di ripresa e resilienza investiamo per migliorare l'istruzione e le opportunità di formazione per i ragazzi"

Advertising

repubblica : L'allarme di Save the children: 'In Italia il 51% dei quindicenni è incapace capire un testo' - SBerritta : L'allarme di Save the children: 'In Italia il 51% dei quindicenni è incapace capire un testo' - GianmarcoC4 : RT @repubblica: L'allarme di Save the children: 'In Italia il 51% dei quindicenni è incapace capire un testo' - MariaAdeleNari : RT @repubblica: L'allarme di Save the children: 'In Italia il 51% dei quindicenni è incapace capire un testo' - GiusPecoraro : RT @repubblica: L'allarme di Save the children: 'In Italia il 51% dei quindicenni è incapace capire un testo' -