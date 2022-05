Juve, 12 anni di presidenza Agnelli: «Torneremo presto dove ci compete» (Di giovedì 19 maggio 2022) La Juventus si appresta ad affrontare l’ultima gara di questo campionato che i bianconeri giocheranno allo stadio Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La gara contro i viola concluderà dodicesima stagione sotto la presidenza di Andrea Agnelli. La società di Torino ha pubblicato in merito un comunicato ufficiale sul proprio sito L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 19 maggio 2022) Lantus si appresta ad affrontare l’ultima gara di questo campionato che i bianconeri giocheranno allo stadio Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La gara contro i viola concluderà dodicesima stagione sotto ladi Andrea. La società di Torino ha pubblicato in merito un comunicato ufficiale sul proprio sito L'articolo

Advertising

ClaMarchisio8 : Era dal 2010/2011 che la #Juve non alzava un trofeo in una singola stagione. Sono davvero tanti tanti tanti anni??… - CB_Ignoranza : Nei suoi anni alla Juve, Giorgione Chiellini, oltre ad averci sempre messo sudore ed anima in ogni partita, c’ha la… - romeoagresti : La partita si gioca, sostanzialmente, sulla cifra che la #Juve metterà sul piatto. L’entourage di #Pogba ragiona at… - JGiuls_ : @JPeppp @JuventvsNews Ma perché due anni fa era prima del covid. In squadra c’era Ronaldo che guadagnava 31mln e lu… - mattiagullo : RT @Jeky655321: La #Juve ha 125 anni ed ha vinto 38 Scudetti 1/4 di tutti questi scudetti li ha vinti #AndreaAgnelli in 11 anni ad occhio… -