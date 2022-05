(Di giovedì 19 maggio 2022) Ci sono alcuni post social che hanno circolato negli ultimi giorni sul fatto che laavesse cancellato moltissimi. La notizia deiè reale, e quasi tutti i post che ho visto l’hanno condivisa partendo dall’articolo dell’Indipendent che condiviso sui social si mostra così: Alcuni di coloro che hanno condiviso la notizia sono divulgatori noti in Italia, e nel condividerla hanno spiegato nei loro post – alcuni ora eliminati – che la causa dei tagli fosse dovuta a una carenza di personale causata dai tanti contagi Covid che sono occorsi dopo che è stato eliminato l’obbligo di mascherine sui. Ad esempio qui possiamo vedere un tweet del dottor Massimo Fantini, ora rimosso: Tweet che recita: Pandemic is over, bisogna togliere tutte le restrizioni ...

I voli cancellati di British Airways. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione. Scopri di più su Butac.it.