(Di giovedì 19 maggio 2022) Bisognerebbe evitare di trarre conclusioni troppo positive dal risultato modesto, se non fallimentare, dello sciopero proclamato dall’Associazione nazionale magistrati contro la legge di riforma dell’ordinamento giudiziario e deldi elezione del Consiglio superiore della magistratura, intestata alla ministra della Giustizia Marta Cartabia. È stato uno sciopero contro una legge che sfata il tabù dell’intoccabilità di alcuni temi, ma che comunque li tocca in modo parziale e insufficiente. Adesso è forse più probabile l’approvazione definitiva della legge al Senato, ma non lo è altrettanto che, a partire da questa legge, si facciano rapidamente i necessari passi avanti, che invece un vasto fronte politico-giudiziario considera impraticabili o comunque prematuri. Il risultato di questo sciopero e della mobilitazione resistenziale dell’Anm andrà letto, come si dice ...

Advertising

giankap : @ErranteItaliano @PoliticaPerJedi Cancellati per evitare un referendum che li avrebbe cancellati. -

Linkiesta.it

... quando non, proprio da inchieste della magistratura successivamente rivelatesi ... La Consulta ha poi esaminato la costituzionalità deiproposti e, tra i sei sulla Giustizia, ne ha ...Mistero dei dati con le prime sequenze del virusa Wuhan 24 Giugno 2021 Ue contro ... divenuto anti russo con un colpo di stato, favorì l'organizzazione in Crimea di unpopolare ... I referendum cancellati e la perversione del sistema penale Il prossimo 12 giugno gli italiani sono chiamati alle urne per esprimersi su cinque quesiti referendari riguardanti il funzionamento della giustizia.Si avvicina la data del voto sui cinque quesiti del referendum sulla giustizia. Per cosa si vota e cosa cambierebbe nel caso vincesse il sì Tutti i dettagli in questa guida.