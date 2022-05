Google Russia fallisce. Sequestrati tutti i conti a causa di una multa non pagata (Di giovedì 19 maggio 2022) Le autorità russe le hanno comminato una multa da più di 15 milioni di euro per la mancata cancellazione di alcuni video da YouTube. Google non l’ha mai pagata e dopo i primi sequestri, è arrivato il blocco totale dei conti. ... Leggi su dday (Di giovedì 19 maggio 2022) Le autorità russe le hanno comminato unada più di 15 milioni di euro per la mancata cancellazione di alcuni video da YouTube.non l’ha maie dopo i primi sequestri, è arrivato il blocco totale dei. ...

