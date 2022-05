Draghi in Senato: «Lavorare al cessate il fuoco, ma sarà Kiev a decidere quale pace accettare» (Di giovedì 19 maggio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi si presenta in Senato per parlare della guerra in Ucraina e dell’invio di armi da parte dell’Italia. E’ una informativa senza voto finale, anche se dopo l’intervento di Draghi è già previsto un breve dibattito. Poco prima che iniziasse a parlare il presidente del Consiglio, è stata sconvocata la commissione Esteri, casus belli di ieri nella maggioranza, rinviata al 24 maggio. Il premier ha detto subito che si tratta di una informativa a tutto campo, dalla situazione militare a quella umanitaria, alimentare ed energetica: «La guerra è giunta al suo 85esimo giorno, ma la speranza da parte dell’Esercito russo di conquistare il paese si è scontrata con la convinta resistenza da parte dell’Ucraina. L’avanzata russa procede molto più lentamente del previsto, le forze ucraine hanno ripreso il ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 maggio 2022) Il presidente del Consiglio Mariosi presenta inper parlare della guerra in Ucraina e dell’invio di armi da parte dell’Italia. E’ una informativa senza voto finale, anche se dopo l’intervento diè già previsto un breve dibattito. Poco prima che iniziasse a parlare il presidente del Consiglio, è stata sconvocata la commissione Esteri, casus belli di ieri nella maggioranza, rinviata al 24 maggio. Il premier ha detto subito che si tratta di una informativa a tutto campo, dalla situazione militare a quella umanitaria, alimentare ed energetica: «La guerra è giunta al suo 85esimo giorno, ma la speranza da parte dell’Esercito russo di conquistare il paese si è scontrata con la convinta resistenza da parte dell’Ucraina. L’avanzata russa procede molto più lentamente del previsto, le forze ucraine hanno ripreso il ...

