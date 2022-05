Corea del Nord | dilaga il Covid | ma Kim Jong - un è pronto al 7Â° test nucleare per ' salutare' l' arrivo di Biden a Seul

Corea del Nord, dilaga il Covid, ma Kim Jong - un è pronto al 7° test nucleare per 'salutare' l'arrivo di Biden a Seul (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo l'ultimo test missilistico, rilevato dai sismografi di mezzo mondo, la Corea del Nord di Kim Jong - un sta valutando i tempi per il suo settimo test nucleare : è lo scenario tracciato dall'... Leggi su leggo (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo l'ultimomissilistico, rilevato dai sismografi di mezzo mondo, ladeldi Kim- un sta valutando i tempi per il suo settimo: è lo scenario tracciato dall'...

