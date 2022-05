Calciomercato: Verona. Simeone 'Spero tanto mi riscattino dal Cagliari' (Di giovedì 19 maggio 2022) Così, in una intervista a 'La Gazzetta dello Sport', l'attaccante del Verona Giovanni Simeone. "Normale che un giocatore con ambizioni cerchi la possibilità di crescere - aggiunge la punta degli ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Così, in una intervista a 'La Gazzetta dello Sport', l'attaccante delGiovanni. "Normale che un giocatore con ambizioni cerchi la possibilità di crescere - aggiunge la punta degli ...

