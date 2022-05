Boxe, Mondiali Elite 2022: Irma Testa si arrende a Lin in finale, argento nei pesi piuma (Di giovedì 19 maggio 2022) Irma Testa si arrende alla pugile di Taipei Yu-Ting Lin ed è medaglia d’argento nei 57kg ai Mondiali Elite 2022 di Boxe femminile in corso di svolgimento a Istanbul. Decisione non unanime dei giudici che purtroppo non premia l’azzurra, anche se va detto che per quanto visto, soprattutto nella seconda e terza ripresa, poteva starci anche la sua vittoria. A ogni modo, la poliziotta campana è la prima pugile italiana a salire sul podio in ciascuna delle principali manifestazioni internazionali, comprese le Olimpiadi con il bronzo a Tokyo. Se è vero che nel primo round l’azzurra è apparsa un po’ spenta e in balia dei colpi dell’avversaria, è anche vero che nel secondo round avere avuto a favore solo uno dei cinque giudici è apparso abbastanza eccessivo. ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022)sialla pugile di Taipei Yu-Ting Lin ed è medaglia d’nei 57kg aidifemminile in corso di svolgimento a Istanbul. Decisione non unanime dei giudici che purtroppo non premia l’azzurra, anche se va detto che per quanto visto, soprattutto nella seconda e terza ripresa, poteva starci anche la sua vittoria. A ogni modo, la poliziotta campana è la prima pugile italiana a salire sul podio in ciascuna delle principali manifestazioni internazionali, comprese le Olimpiadi con il bronzo a Tokyo. Se è vero che nel primo round l’azzurra è apparsa un po’ spenta e in balia dei colpi dell’avversaria, è anche vero che nel secondo round avere avuto a favore solo uno dei cinque giudici è apparso abbastanza eccessivo. ...

