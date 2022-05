Addio a Vangelis | la musica del paradiso

Advertising

SkyTG24 : Addio a Vangelis. Aveva 79 anni. Firmò le musiche di “Blade runner' - fanpage : Addio a #Vangelis. Aveva conquistato la stima e la fama internazionale, producendo le colonne sonore di film come B… - infoitsport : Musica, addio al compositore Vangelis: realizzò le colonne sonore di ‘Momenti di gloria’ e ‘Blade Runner’ - DavideFinardi : RT @SkyTG24: Addio a Vangelis. Aveva 79 anni. Firmò le musiche di “Blade runner' - Macckman1 : RT @SkyTG24: Addio a Vangelis. Aveva 79 anni. Firmò le musiche di “Blade runner' -

Ad annunciare la scomparsa del grande musicista greco all'agenzia di stampa Athens News Agency è stato l'avvocato di, che non ha voluto precisare le cause della morte. Oltre a quelle già ...19.30al compositore grecoIl compositore greco, nome d'arte diPapathanassiou, è morto a 79 anni. A dare l'annuncio il primo ministro greco Mitsotakis. "non è più ...19.30 Addio al compositore greco Vangelis Il compositore greco Vangelis, nome d'arte di Vangelis Papathanassiou, è morto a 79 anni. A dare l'annuncio il primo ministro greco Mitsotakis. "Vangelis non ...A 79 anni se n'è andato Vangelis, leggendario compositore della colonna sonora di Blade Runner e premio Oscar per quella di Momenti di Gloria ...