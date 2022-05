Vidal: “Flamengo? So solo che andrò via da Milano” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Arturo Vidal lascerà l’Inter e Milano a fine stagione È arrivata al capolinea l’esperienza di Arturo Vidal con la maglia dell’Inter. Il centrocampista cileno, accostato al Flamengo e al Colo Colo, avrebbe parlato del suo futuro secondo quanto riportato da Las Ultimas Noticias. “L’unica cosa che posso dire è che da qui me ne vado” le presunte parole pronunciate dall’attuale numero 22 nerazzurro. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) Arturolascerà l’Inter ea fine stagione È arrivata al capolinea l’esperienza di Arturocon la maglia dell’Inter. Il centrocampista cileno, accostato ale al Colo Colo, avrebbe parlato del suo futuro secondo quanto riportato da Las Ultimas Noticias. “L’unica cosa che posso dire è che da qui me ne vado” le presunte parole pronunciate dall’attuale numero 22 nerazzurro. L'articolo proviene da intermagazine.

