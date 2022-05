Ultime Notizie – Commissione Esteri Senato | ira Conte per elezione Craxi

(Di mercoledì 18 maggio 2022) A quanto apprende l’Adnkronos, il leader del M5S Giuseppeconvocherà, già nelle prossime ore, il Consiglio nazionale del M5S. Sul tavolo l’di Stefaniaalla presidenza delladel, ‘sfilata’ al Movimento e all’ex capogruppo Ettore Licheri, in corsa per guidare l’organismo parlamentare. Fonti interne al Movimento raccontano di un“molto adirato”, alle prese con telefonate di “fuoco”, riportano alcuni beninformati. Nelle prossime ore l’ex premier dovrebbe dar voce pubblicamente al proprio disappunto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

infoitinterno : Terza guerra mondiale/ Ultime notizie: bombe su Dnipro. Ancora caos Nato-Russia - News24_it : Covid, news di oggi: in Italia mascherine sui voli, a scuola si chiede lo stop; negli Usa un milione di morti -… - junews24com : Calciomercato Juve, cessione clamorosa! Ora un big può lasciare in estate - - robgar80 : RT @sole24ore: ?? La #Finlandia e la #Svezia hanno presentato le rispettive domande di adesione alla #Nato: - ilFattoMolfetta : AI LICEI EINSTEIN-DA VINCI UN SEMINARIO SULLA SCOPERTA DELLA BELLEZZA DI SCIENZA E MATEMATICA -

Il ministero della Difesa russo ha annunciato oggi che 959 soldati ucraini asserragliati nell'acciaieria Azovstal di Mariupol si sono arresi da lunedì. "Nelle24 ore, 694 combattenti, di cui 29 feriti, si sono arresi. Dal 16 maggio, 959 combattenti, di cui 80 feriti, si sono arresi", ha affermato il ministero in un comunicato. .Can Yaman, cancellata dalla tv "Viola come il mare"/ Brutteper i fan... Can Yaman scrive ... La star della serie tv Mediaset, Daydreamer - le ali del sogno, poi conclude con leparole ...Come riportato da Tuttosport infatti, i rossoneri sarebbero tornati a pensare a Brekalo, L’esterno ha giocato nell’ultima stagione al Torino che non ha potuto esercitare il diritto di riscatto dal ...Un buon metodo per ricevere gli ultimi aggiornamenti in merito ai coupon Iafstore consiste nell'iscriversi, in modo completamente gratuito, al servizio newsletter. Tra l'altro, grazie a questo ...