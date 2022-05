Udienza Generale 18 maggio | Papa Francesco | quando la protesta si trasforma in preghiera

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Nel corso dell’di mercoledì 18torna ad affrontare ancora il tema della vecchiaia. In quest’occasione la riflessione del Pontefice scaturisce da un altro anziano personaggio biblico: Giobbe. L’uomo che dopo aver perso tutto, famiglia, ricchezze e salutecontro Dio; ma solo dopo il ‘dialogo’ capisce che il Signore non un persecutore, ma un padre che “gli renderà giustizia”. All’di mercoledì 18in Piazza San Pietro,riprende il ciclo di catechesi dedicate alla vecchiaia. Nel corso del suo messaggio il Pontefice fa riferimento alla figura biblica di Giobbe; un uomo anziano che, dopo aver perso ogni cosa, ...

Advertising

Lo ha stabilito il Papa con un rescritto in vigore da oggi, che segue l'con cui, informa ...di valutare il singolo caso e le motivazioni addotte dal Moderatore supremo o dal Capitolo".Lo sottolinea Papa Francesco nella catechesi dell'di questa mattina, in piazza San Pietro, la decima dedicata alla vecchiaia. La forza del grido di Giobbe, dopo aver perso tutto ...IMOLA. A tu per tu con il Papa. Cinque ragazzi del Centro socio riabilitativo residenziale “Don Leo Commissari”, gestito da Seacoop cooperativa sociale, hanno ...Parlando durante l'udienza generale in piazza San Pietro della figura di Giobbe il pontefice ha invitato a guardarsi da “quella religiosità che spiega tutto, ma il cuore rimane f ...