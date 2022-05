Torino, consiglio d’Europa dei ministri degli Esteri: centro blindato e zona rossa (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una zona con divieto di accesso e impiego massiccio delle forze dell’ordine, senza pero’ varchi e check point che blindino la città. Torino si prepara a ospitare i 46 ministri che venerdì parteciperanno al 132esimo comitato dei ministri degli Esteri del consiglio d’Europa, ospitato all’interno della Reggia di Venaria. I rappresentanti politici arriveranno in città domani, visiteranno il Parlamento Subalpino e quindi si recheranno a Palazzo Madama, dove inizieranno ufficialmente i lavori. Il giorno dopo, venerdì, i ministri si sposteranno alla Reggia. Un’ordinanza della prefettura ha disposto il divieto di accesso, dalle 9 a mezzanotte, in piazza Castello, via Accademia delle Scienze, Piazza Carignano e viale dei Partigiani fino ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Unacon divieto di accesso e impiego massiccio delle forze dell’ordine, senza pero’ varchi e check point che blindino la città.si prepara a ospitare i 46che venerdì parteciperanno al 132esimo comitato deidel, ospitato all’interno della Reggia di Venaria. I rappresentanti politici arriveranno in città domani, visiteranno il Parlamento Subalpino e quindi si recheranno a Palazzo Madama, dove inizieranno ufficialmente i lavori. Il giorno dopo, venerdì, isi sposteranno alla Reggia. Un’ordinanza della prefettura ha disposto il divieto di accesso, dalle 9 a mezzanotte, in piazza Castello, via Accademia delle Scienze, Piazza Carignano e viale dei Partigiani fino ...

Advertising

nuovasocieta : Torino, consiglio d’Europa dei ministri degli Esteri: centro blindato e zona rossa - francetomm : RT @LucioMalan: Ecco l’Europa che non ci piace. A Torino vertice ministri degli esteri Consiglio d’Europa: 61 esercizi commerciali obbligat… - FratellidItalia : RT @LucioMalan: Ecco l’Europa che non ci piace. A Torino vertice ministri degli esteri Consiglio d’Europa: 61 esercizi commerciali obbligat… - FlavioBrugnoli : @rep_torino E quando è la volta (dei ministri degli esteri) del Consiglio d’Europa diventano “‘ministri Ue”. Mah… - infoitinterno : Torino blindata e centro chiuso per il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa -