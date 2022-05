Tiro con l’arco | World Cup Gwangju 2022 | Nespoli quarto in qualifica

(Di mercoledì 18 maggio 2022) L’Italia inizia con il piede giusto a, in Corea del Sud, la seconda tappa di Coppa del Mondodicon. Nelolimpico brilla Mauro, che chiude le 72 frecce di ranking round alposto con 672 punti. Davanti al 27enne azzurro solo i coreani Kim Je Deok (685) e Kim Woojin (680) e il rappresentante di Taipei Chih-Chun Tang (674). Ottima prova anche per Alessandro Paoli, decimo con con 665 punti, mentre David Pasqualucci e Marco Galiazzo chiudono in trentasettesima e quarantanovesima posizione con 649 e 638 punti rispettivamente. L’arciere d’oro ad Atene e Londra affronterà dunque al primo turno il coreano Oh Jin Hyek, Pasqualucci se la vedrà con il turco Muhammad Yildirmis. Per Paoli il primo ostacolo sarà invece l’arciere del ...

Advertising

sportface2016 : #Tiroconarco, World Cup #Gwangju 2022: Mauro #Nespoli quarto in qualifica - iacobellli : RT @GiocoPulito: #Rubriche Leggende dello #sport Mauro #Nespoli, il mago del tiro con l'arco italiano - GiocoPulito : #Rubriche Leggende dello #sport Mauro #Nespoli, il mago del tiro con l'arco italiano - irejdoc1897 : RT @disappointedemi: Potete dirmi quello che volete. Ho 25 anni, ho vissuto Del Piero e Nedved. Ma ho vissuto anche @PauDybala_JR, l’ho vis… - zambra6601 : @guidomarchello Posso passare?mi disse un'amabile vecchina in coda alla Coop,con un cestino con due cosette due qua… -

Della 27enne campionessa dia segno si sono perse le tracce all'alba del 12 marzo scorso dopo ...l'avrebbe chiamato disperata dopo aver trascorso 3 giorni e 3 notti in chiusa in albergoSimone ......la tesi che - come testimoniato dall'elezione di Stefania Craxi - è in corso un tentativo di formare una nuova maggioranzal'esclusione proprio dei pentastellati. L'ex premier alza ilma, ...Tiro con l'arco, buona Italia nella tappa di World Cup a Gwangju 2022: Mauro Nespoli quarto in qualifica, squadre compound eliminate ...ROMA – “Tanto tutti sanno che non succede niente, che si arriva a fine legislatura. Quindi anche noi ci divertiamo un po’ con Conte che ogni giorno alza il tiro e minaccia qualche sfracello, che non a ...