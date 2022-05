Senato | Craxi | ' atlantismo senza deroghe e subalternità' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Con onore e con grande senso di responsabilità mi accingo a ricoprire, in questo scorcio di legislatura, il ruolo di presidente della commissione Esteri del Senato, in uno scenario internazionale delicato che non consente tentennamenti ed equivoci di sorta e richiede al contempo un surplus di diplomazia. La politica estera di un grande Paese come l'Italia, per ragioni valoriali e culturali, ancor prima che storiche e geopolitiche, non può non avere chiari connotati atlantici, undella ragione che non ammettema non accetta". Lo afferma in una dichiarazione la neoeletta presidente della commissione Esteri del Senato, Stefania. "È in questo contesto -aggiunge- che dobbiamo avere l'ambizione di essere protagonisti di pace, ricoprendo un ruolo guida sul ...