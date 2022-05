(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Dobbiamo muoverci per sostenere le famiglie e le imprese europee in questa fase di rallentamento. Il Next Generation EU è unaperle nostree mettere in campo gli investimenti necessari a renderle più eque, competitive, sostenibili. L'Italia è consapevole di questa sfida. Vogliamo muoverci con rapidità ed efficienza e utilizzare al meglio le risorse che abbiamo a disposizione". Lo ha detto il premier Mario, nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro finlandese, Sanna Marin, ricevuta questa mattina a Palazzo Chigi.

Palazzo_Chigi : #VersoSud, Draghi: Il #PNRR destina almeno il 40% dei fondi al #Sud. Con il PNRR riduciamo i divari territoriali: d… - TV7Benevento : Pnrr: Draghi, 'è straordinaria occasione per riformare economie' - - LomazzoLuana : RT @paninoelistino: Il nostro Filippetti sforna un’altra chicca. Eccellenza nella letteratura economica finanziaria che racconta l’eccellen… - roblau8 : RT @Covidioti: Comunque curioso questo Draghi: doveva fare il PNRR e il 'piano vaccinale' e alla fine ci sta portando guerra. - MaxPiach : PNRR. (incipit) PNRR dovrà cambiare per sostenere la ricostruzione della Ukraina. Draghi speech -

...interministeriale per la cybersicurezza presieduto dal presidente del Consiglio Mario. Sarà ...delle audizioni sul decreto per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (). A ......di. Un capolavoro politico per il quale, oltre al grazie istituzionale al Presidente Mattarella va un grazie al coraggio e alla lungimiranza politica di Matteo Renzi. C'è stato il, il più ...Questo è confermato anche dall'uso dei soldi del Pnrr, che non vanno alle piccole imprese italiane ma vengono impiegati per realizzare la base Nato in provincia di Pisa. Intanto lo stellone di Mario ...