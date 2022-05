Advertising

Se si guardasse solo al numero dei gol, quella che sta per concludersi potrebbe già essere considerata la stagione della consacrazione per Rafa Leao , a prescindere che ilriesca o meno a conquistare lo scudetto dopo 11 anni di ...... ma anche un messaggio indiretto a Psg e United per alzare la base d'asta per questo. La ... Lotito ha promesso a Maurizio di fare uno sforzo da 3 milioni per Romagnoli, libero dal, in ... Milan, fenomeno Leao: i numeri da top player dell'attaccante portoghese "Era la Juve dei fenomeni: Zidane, Del Piero ... la verità è che non concepiamo possa esistere, ma a volte accade. Al Milan, se la partita si mette male nel primo tempo, salirà la pressione. Non hai ...L'ex Lille è stato insieme a Theo Hernandez il giocatore dal rendimento più elevato della stagione rossonera, risultando decisivo nel 50% delle gare giocate: i primati già migliorati e dove ancora può ...