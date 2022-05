Mascherine a scuola, Giannelli (ANP): polemica inutile e antieducativa. Discutiamo di problemi più seri (Di mercoledì 18 maggio 2022) ANP - Antonello Giannelli, Presidente ANP: “Trovo non solo inutile ma anche antieducativa l’ennesima polemica sulla scuola, questa volta relativa all’utilizzo delle Mascherine chirurgiche. Che insegnamento stiamo dando agli studenti che vedono degli adulti continuare a litigare sul rispetto di una regola faticosamente appresa e rispettata? Abbiamo un’autorità sanitaria preposta ad assumersi la responsabilità di decisioni e ritengo che su questo non ci debbano essere ulteriori discussioni”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 18 maggio 2022) ANP - Antonello, Presidente ANP: “Trovo non soloma anchel’ennesimasulla, questa volta relativa all’utilizzo dellechirurgiche. Che insegnamento stiamo dando agli studenti che vedono degli adulti continuare a litigare sul rispetto di una regola faticosamente appresa e rispettata? Abbiamo un’autorità sanitaria preposta ad assumersi la responsabilità di decisioni e ritengo che su questo non ci debbano essere ulteriori discussioni”. L'articolo .

Advertising

RobertoBurioni : A chi dice che non ci sono dati da studi controllati sull’efficacia delle mascherine a scuola ricordo che dati da… - Corriere : «Via mascherine a scuola». Lega in pressing. Speranza: decide scienza - borghi_claudio : Scuola: Sasso, togliere obbligo mascherine in classe - Cronaca - ANSA - Danilo06311504 : RT @pbecchi: Gli studenti di Trento possono evitare l’uso delle mascherine a scuola. L’autonomia della loro città glielo consente. Vorrei… - nockaln : RT @Marcella_IsBack: Due anni che questi sadici hanno imposto la mascherina ai nostri figli per ore,senza pause,a scuola. Mascherine DANNOS… -