Le migliori app che ti pagano per camminare (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'app che ti paga per camminare può essere un bell’incentivo contro la nostra pigrizia. È bello perdere peso e rimanere in forma, ok, ma allenarsi a volte è davvero noioso. E poi chi lo trova il tempo? Beh, se fossimo pagati per fare esercizio, sarebbe tutto molto diverso. Per questo sta avendo sempre più successo su iOS e Android una nuova categoria di apple app, quelle che ti pagano per fare qualcosa. In questo caso camminare. Ecco 5 app gratuite che ti fanno guadagnare soldi o buoni in cambio dei tuoi sforzi Sweatcoin Sweatcoin SweatcoinIl funzionamento di Sweatcoin è molto semplice. Basta scaricare l'app, registrarsi e dare il consenso alla registrazione della geolocalizzazione: in questo modo l'app saprà sempre dove sei e potrà tenere traccia dei tuoi spostamenti. Ogni mille passi, l'app ti regala uno Sweatcoin, ossia una moneta ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'app che ti paga perpuò essere un bell’incentivo contro la nostra pigrizia. È bello perdere peso e rimanere in forma, ok, ma allenarsi a volte è davvero noioso. E poi chi lo trova il tempo? Beh, se fossimo pagati per fare esercizio, sarebbe tutto molto diverso. Per questo sta avendo sempre più successo su iOS e Android una nuova categoria di apple app, quelle che tiper fare qualcosa. In questo caso. Ecco 5 app gratuite che ti fanno guadagnare soldi o buoni in cambio dei tuoi sforzi Sweatcoin Sweatcoin SweatcoinIl funzionamento di Sweatcoin è molto semplice. Basta scaricare l'app, registrarsi e dare il consenso alla registrazione della geolocalizzazione: in questo modo l'app saprà sempre dove sei e potrà tenere traccia dei tuoi spostamenti. Ogni mille passi, l'app ti regala uno Sweatcoin, ossia una moneta ...

Advertising

Deborah07235629 : RT @gianni_pinelli: @dottorbarbieri Ogni giorno nuove conferme dello sfascio della scuola italiana, un tempo tra le migliori del mondo. Han… - computermente : Password manager – I migliori del 2022 - miglioreopinio1 : 44 Migliori app per disegnare ipad nel 2022 [Secondo 476 Esperti] - codewatchers_it : La migliore app Flutter di consegna per i ristoranti nel 202... Flutter è diventata di recente una delle migliori… - 100x_Bigwin : RT @PrimexbtItalian: ??Puoi ottenere i migliori bonus in pochi secondi. Ottieni fino a 5??0??0???? di bonus direttamente nel tuo portafoglio… -